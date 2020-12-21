Последнее обновление: 21.12.2020 09:35

Проект оппозиции Беларуси «Единая книга преступлений» опубликовал первые 28 дел

Проект оппозиции Беларуси «Единая книга регистрации преступлений» опубликовал первый список из 28 готовых материалов проверки преступлений против граждан страны.

«Опубликованные дела — это итог совместной работы независимых экспертов, поддерживающих инициативу: следователей, юристов, прокуроров. Сегодня и в последующем платформа публикует список преступлений, созданный на основе поступивших верифицированных заявлений. Раскрываются имена фигурантов дел, в отношении которых поступили свидетельства, но отсутствовала явка с повинной или опровержение совершенного преступления», - говорится в сообщении в телеграм-канале Светланы Тихановской.

Опубликованные материалы проверки передаются независимым проектам, лоббирующим расширение санкционных списков в ЕС, Америке, Канаде и других странах. Материалы проверки с достаточной доказательной базой также поступят в Суд универсальной юрисдикции Литвы.

«Вся информация о преступлениях будет сохраняться и дополняться новыми поступающими данными и будет использована в Беларуси после смены власти — для расследований и вынесения справедливых приговоров в суде. Все участники преступлений, не явившиеся с повинной до момента публикации в ЕКРП, лишаются возможности избежать публичности и включения своих имен в списки фигурантов материалов проверки», - также сказано в сообщении.

Тем временем, команда ЕКРП продолжает работу над более чем тысячей поступивших заявлений, в том числе 397 заявлений, поступивших непосредственно в ЕКРП, более 400 заявлений от проектов «23.34 (https://www.23-34.net/)» и Август2020 (https://t.me/august2020by), более 400 задокументированных доказательств фальсификаций от проектов «Голос (https://t.me/votebelarus2020)» и Zubr (https://zubr.in/elections/map).

Среди 397 принятых и отфильтрованных заявлений: преступления против прав граждан - 117; пытки, насилие - 188; убийства - 9; должностные - 66; иные -14.

Следующая публикация сформированных материалов проверки ожидается 20 января.

С этого дня каждый может зайти на сайт ekrp.org (доступ только через VPN) и ознакомиться с лицами, причастными к преступлениям против мирных белорусов.

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