СК Беларуси продолжает допросы членов Координационного совета

Следственный комитет Беларуси продолжает серию допросов членов основного состава Координационного совета, сообщает пресс-служба КС.

В частности, сегодня СК хотел допросить член основного состава КС Михаила Кирилюка в качестве свидетеля по ст. 361 УК.

«Михаил сообщил следователю, что в данный момент не находится в Беларуси. Также, согласно ч. 2 ст. 60 УПК он не может быть вызван в качестве свидетеля, потому что выступал защитником у людей, которые по этому делу уже допрашивались и поэтому не имеет права разглашать сведения адвокатской тайны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, 18 декабря СК намерен допросить члена основного состава КС Павла Белоуса.

«Завтра Павел идет на допрос. Будет с адвокатом», - отметили в КС.