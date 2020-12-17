Последнее обновление: 17.12.2020 15:53

Адвокат Колесниковой остаётся под домашним арестом ещё на 2 месяца

Генпрокуратура Беларуси продлила срок содержания юриста Ильи Салея под домашним арестом до 16 февраля 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Адвокат Марии Колесниковой Илья Салей остаётся под домашним арестом ещё на два месяца. Генеральная прокуратура продлила срок содержания юриста штаба Бабарико под домашним арестом до 16 февраля 2021 года», - говорится в сообщении.

«Илья встретит Новый год в одиночестве. Ему запрещено покидать квартиру в течение всего времени суток, общаться со всеми кроме адвокатов. Он не может пользоваться интернетом, звонить и отправлять бумажные письма», - напомнили в пресс-службе.

Салей был одним из участников встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. Через 9 дней после встречи Салея перевели из СИЗО под домашний арест.

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