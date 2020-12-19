Американская авиабаза в Афганистане попала под ракетный обстрел

Возле афганского населенного пункта Баграм в провинции Парван четыре ракеты нанесли удар по авиабазе ВВС США.

Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Вахида Шахкара, передает РБК.

По его словам, инцидент произошел в 6:30 по местному времени. Полиция обнаружила десять ракет BM-12, которые располагались на небольшой платформе. Сотрудникам правоохранительным органов удалось предотврати запуск шести из них.

Как сообщает издание Pajwok, в НАТО подтвердили данный инцидент и добавили, что пострадавших в результате атаки нет. Аэродром базы также остался неповрежденным.

11 декабря СМИ сообщили, что военные США приведены в боевую готовность из-за возможных атак со стороны иранских ополченцев на фоне вывода части американских военных из Ирака и Афганистана. Незадолго до этого в Вашингтоне также заявили, что ожидают атак со стороны Ирана.

О том, что США намерены сократить свое военное присутствие в Афганистане и Ираке, стало известно еще в ноябре этого года. С тех пор контингент в Афганистане сократился на 4,5 тыс. военных.