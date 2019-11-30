Трампу запретили постить в Twitter во время визита в Афганистан

Президенту США Дональду Трампу запретили пользоваться мобильным телефоном во время секретной поездки в Афганистан, где глава государства побывал накануне, 28 ноября.

Об этом сообщает Politico, передает РБК.

Сотрудники спецслужб конфисковали у всех участников поездки мобильные телефоны и другие устройства, способные издавать сигналы. «Да, даже и у самого президента», — говорится в материале.

При этом сотрудники пресс-службы главы Белого дома сделали так, чтобы сообщения от имени Трампа в Twitter продолжали публиковаться. Это было сделано для того, чтобы следящие за деятельностью Трампа ничего не заподозрили. Как отмечает Politico, в прошлом году произошла ситуация, когда «одержимый Twitter президент» ничего не постил в течение некоторого времени, что дало почву для различных предположений.

Издание сообщает, что журналистам, которые отправились с Трампом в Афганистан, практически до посадки на американской авиационной базе Баграм не говорили о месте визита президента. Они узнали о пункте назначения от пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм за два часа до прибытия.

Часы на борту номер один обычно показывают вашингтонское время и местное время в пункте назначения, однако в этот раз цифровые часы были отключены, уточняет Politico. Самолет взлетал из округа Колумбия и садился на военной базе в Афганистане с задернутыми шторами и выключенным светом в салоне, добавили в газете.

Журналистам запретили сообщать об этом визите президента до момента их отъезда из Афганистана. Они получили краткосрочный доступ в интернет на авиабазе, чтобы передать собранную о поездке информацию в свои редакции, отмечает издание.

После непродолжительного нахождения в Афганистане Трамп около полуночи в День благодарения сел на свой самолет и отправился в США, совершив промежуточную посадку в Германии для дозаправки, говорится в материале.

Трамп впервые посетил Афганистан 28 ноября. В ходе необъявленного визита он встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани Ахмадзаем, пообщался с военнослужащими на базе Баграм и сообщил, что Вашингтон возобновил мирные переговоры с террористической организацией «Талибан». Газета The New York Times писала, что Белый дом заранее не объявлял о визите Трампа в Афганистан из соображений безопасности.