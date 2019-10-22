Пентагон разрабатывает план по выводу войск из Афганистана

Пентагон начал разработку плана полного вывода американских войск из Афганистана, пишет NBC со ссылкой на трех действующий и бывших чиновников Минобороны.

Они пояснили, что план составляется на случай неожиданного соответствующего решения президента Дональда Трампа, который может отдать приказ о немедленном выводе войск, как он ранее поступил с военными в Сирии.

При этом собеседники отметили, что речь идет о «предосторожности» и что Белый дом не давал какой-либо директивы о выводе войск из Афгнистана. Один из источников назвал происходящее «разумным планированием», другой уточнил, что нынешний подход Трампа к ситуации в Сирии является «генеральной репетицией». того, что может произойти в Афганистане, отмечает РБК.

Публикация NBC последовала после октябрьского материала газеты The New York Times, в котором утверждалось, что США постепенно сокращают свое военное присутствие в Афганистане и, в частности, в последнее время вывели оттуда 2 тыс. военных, сократив общую численность до 12 тыс. По данным источников издания, вскоре американский контингент может сократиться до примерно 8,6 тыс. человек.

В Сирии США начали незапланированно выводить собственные войска на фоне начавшейся 9 октября турецкой операции, направленной против курдов.