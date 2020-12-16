Мозырский НПЗ увеличил поставки битума в Украину на 40%

Мозырский НПЗ в текущем году увеличил отгрузки битума на украинский рынок на 40%, до 410 тыс. т.

Об этом в ходе онлайн-семинара «Битум: технологии и снабжение» сообщил замгендиректора завода Олег Протасов, передает enkorr.ua.

«Рост производства стал возможным благодаря, в первую очередь, украинскому рынку, который уже потребил 410 тыс. т. Поэтому он для нас безусловно является ключевым экспортным направлением», – заявил топ-менеджер.

По словам Протасова, в 2020 г. завод произведет рекордные 582 тыс. т дорожных битумов, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля экспортируемого в Украину битума вырастет с 56% до более чем 70% от общего объема произведенного МНПЗ битума.

По данным «Консалтинговой группы «А-95», на МНПЗ приходится 36% украинского рынка битума.

Протасов сообщил, что за последние годы существенно изменилось соотношение доставок битума по железной дороге и автотранспортом в пользу последнего. При этом рекорд суточной отгрузки составил 3 200 т.

«Если в 2015 г. доля железнодорожных отгрузок составляла 40%, то в 2020 г. она уменьшилась до 10%», – отметил он.

В январе-ноябре 2020 года поставки дорожного битума на украинский рынок составили 1,116 млн т, что является абсолютным рекордом в истории независимой Украины.