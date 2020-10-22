Корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, на Землю вернулись российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

«Союз МС-16» отстыковался от МКС в 02:32 мск. В 05:54 мск космонавты благополучно вернулись на Землю. Как передают в «Роскосмосе», все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме.

Полет участников 63-й длительной экспедиции — Иванишина, Вагнера и Кэссиди, — продолжался почти 196 суток. За это время экипаж провел десятки экспериментов, в том числе в области медицины, космической биологии и физико-технических процессов, передает РБК.

На борту МКС продолжает работу экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Они прибыли на станцию 14 октября.