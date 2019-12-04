России прочат конец как космической державе

Старт программы NASA по доставке астронавтов к МКС с помощью частных пилотируемых кораблей в 2020 году «говорит о начале конца России как космической державы».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью в The Hill.

Издание констатирует, что после начала полетов на американских кораблях долгая зависимость США от России, выступающей главным космическим перевозчиком, закончится.

В статье также упоминаются недавние аварии на ракетах «Союз», которые «иллюстрируют растущую проблему контроля качества в российской космической программе».

Как отмечает издание, России будет не хватать средств, которые NASA платит за полеты на «Союзах» (около $85 млн за место), поскольку экономика России зависит от экспорта нефти и газа, «страдает от коррупции», вкладывает много средств в конфликты в Сирии и на Украине. Вопрос, сможет ли Россия выдержать конкуренцию независимых космических программ, остается открытым.

В ноябре вице-президент США заявил, что к марту 2020 года Америка отправит астронавтов на МКС на собственном корабле. Речь идет о пилотируемых миссиях на Crew Dragon компании SpaceX и Boeing.

При этом NASA приобретет у «Роскосмоса» два места для своих астронавтов на кораблях «Союз». Речь идет о запусках осенью 2020 года и весной 2021 года. Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн объяснил покупку задержками запусков своих кораблей.