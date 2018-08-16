Рогозин обвинил Маска в демпинге на ракетном рынке

Глава компании SpaceX Илон Маск намеренно занижает цены на коммерческие запуски своих ракет-носителей благодаря поддержке властей США.

Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Преимущества Маска состоят не в многоразовости, а в том, что правительство США дает ему возможность демпинговать на рынке. А для Пентагона Маск продает пуски в два раза дороже и покрывает свои убытки на коммерческом рынке, "убивая" конкурентов, за которыми не маячит такое щедрое государство", - сказал Рогозин.

Он утверждает, что Роскосмос ищет разные варианты снижения себестоимости запусков, в том числе в рамках концепции многоразового использования наиболее дорогостоящих частей ракет. Надежды Рогозина связаны с российским коммерческим носителем "Союз-5", цена которого "не должна превышать цену наших прямых конкурентов".

Стоимость создания "Союз-5" составит 61,198 млрд рублей. Проведение летных испытаний ракеты планируется на Байконуре в 2022 году.

Наиболее успешной с коммерческой точки зрения ракетой в настоящее время является Falcon 9 компании SpaceX. В одной из версий этот носитель имеет многоразовую первую ступень. По данным из открытых источников, запуск Falcon 9 в зависимости от версии стоит от $55 млн до $65 млн.