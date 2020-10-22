МИД Армении назвал единственный путь решения проблемы Карабаха

Проблему Нагорного Карабаха можно решить только мирным путем. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном на сайте ведомства.

«Мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата, имеющего международный мандат», — отметили в министерстве.

В дипведомстве добавили, что Армения поддерживает безоговорочное выполнение договоренностей о прекращении огня от 10 и 17 октября, согласованных при содействии лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, передает РБК.

Также Ереван призвал Азербайджан и Турцию отказаться от «политики саботирования усилий международного сообщества» по установлению режима прекращения огня, а также от «перекладывания вины на армянскую сторону».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе на данном этапе нет дипломатического решения. По его словам, Ереван пытался найти компромисс, снизив планку своих требований, однако со стороны Баку не последовало ответного шага. Также Пашинян отметил, что армянский народ должен взять в руки оружие и сражаться, чтобы достичь приемлемого дипломатического решения конфликта.

В ответ помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что слова Пашиняна показывают отсутствие у Армении стремления к урегулированию конфликта. Он также назвал «лицемерием» заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров.

Боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Обе стороны сообщили о потерях среди военных и гражданского населения и возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.