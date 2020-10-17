В Минобороны Армении заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши

Утром 17 октября города Нагорного Карабаха Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу.

Об этом сообщает представитель Минобороны Армении Шушан Степанян, передает РБК.

«Вновь нарушившие гуманитарное прекращение огня вражеские силы на рассвете возобновили ракетные удары по мирным поселениям. Самые интенсивные удары были нанесены по гражданской инфраструктуре Степанакерта и Шуши», — говорится в сообщении.

По ее словам, карабахские подразделения приняли ответные меры. Степанян заверила, что сейчас оперативно-тактическая ситуация находится под контролем подразделений Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинили Армению в нарушении режима прекращения огня и обстреле азербайджанских населенных пунктов. По данным ведомства, армянские военные утром 17 октября подвергли обстрелу территории Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов.

Позднее в азербайджанском военном министерстве сообщили, что войскам удалось продвинуться на различных направлениях фронта. Согласно сообщению, в течение 16 октября и в ночь на 17 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной.

«Нашим войскам удалось прорвать заранее выстроенные оборонительные рубежи противника на разных направлениях, вытеснить врага со своих позиций и, вынудив его отступать, продвинуться вперед», — отметили в Минобороны Азербайджана.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия с применением тяжелого вооружения. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение.

Позднее Баку и Ереван при посредничестве Москвы договорились о прекращении огня с 10 октября. Однако после наступления перемирия обстрелы продолжились.