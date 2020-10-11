Азербайджан обвинил Армению в гибели людей при обстреле города Гянджа

Армянские вооруженные силы обстреляли второй по величине город Азербайджана — Гянджу, заявило в Facebook Министерство обороны Азербайджана.

«Город Гянджа подвергся обстрелу с территории Бердского района Армении», — сообщило ведомство.

В Ереване эти обвинения опровергли. «Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает РБК.

По данным МЧС Азербайджана, ракета попала в жилой дом и полностью разрушила здание. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали 17 человек, спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших, сообщили в ведомстве.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели пяти и ранении 28 человек в результате ракетного обстрела Гянджи.

«В результате ракетного обстрела около 02:00 по местному времени 11 октября города Гянджа, расположенного на большом расстоянии от фронтовой зоны, погибли пять человек, ранены 28», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что снаряд попал в многоквартирный дом в центре города. Большой ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, добавили в Генпрокуратуре.