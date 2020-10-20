Лукашенко успокаивает себя сказками о событиях в стране, одобряет главу ГУБОПиКа

Шкловский пенсионер сегодня рассказывал много сказок о событиях в стране , успокаивал себя и хвалил тех, кто особо зверствует в отношении протестующих.

"Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит - так и будет".

"Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, - пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране.

«Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют».

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Мы поменяли тактику. Правильно сказал этот руководитель управления по борьбе с оргпреступностью. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект».

Напомним, что глава управления по борьбе с оргпреступностью называет протестующих уличными бандитами, острокопытными, фашистами и угрожает гуманным применением боевого оружия.

«Но это не дело что бродим по этому Минску. Но есть и другая сторона. Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане, вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, они увидели, кто может прийти к власти и что будет со страной. Во-вторых, они поняли, что они могут потерять. Говорят минчане в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, ни детей не вывести на улицу - опасаются, и так далее и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и Минск, когда бурлит, пусть даже по воскресеньям».