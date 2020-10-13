Лукашенко едет «на уборку картофеля» в Толочинский район

Пенсионер Лукашенко сегодня совершит рабочую поездку в Толочинский район Витебской области, где посетит Толочинский консервный завод.

«…ознакомится с перспективами картофелеводства на примере деятельности Толочинского консервного завода, где в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля. Лукашенко также доложат о ходе уборочной кампании в целом по стране, в Витебской области и Толочинском районе в частности», - говорится в сообщении пресс-службы.

Впрочем, выезды в поля всегда привлекают к себе повышенное внимание из-за традиционных стендапов Лукашенко перед рабочим коллективом. Пикантной особенностью сегодняшней поездки могут стать подробности разговора «на повышенных» с политзаключенными в СИЗО КГБ в минувшую субботу.