Лукашенко: В ноябре рассмотрим бюджет, в декабре - подготовку к Всебелорусского народноve собранию (Update)

Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики и финансам, общественной безопасности и политической сферы, На совещание вызваны премьер, главы обеих палат парламента, Верховный суд, АП, руководители силовых ведомств, КГК, губернаторы.

"Традиционно сегодня у нас совещание по актуальным текущим вопросам. Три блока проблем или вопросов, которые мы должны рассмотреть. Блок экономики и финансов, по которому доложит премьер-министр и присутствующие желающие выступить. Блок политики, по которому выступит глава администрации, те, кто захочет по этому вопросу высказать свое мнение или поднять какой-то вопрос, сделают это. Третья группа вопросов касается общественной безопасности, здесь присутствуют представители всех силовых структур, начнем с Вакульчика, и дополнят желающие руководители силовых структур", - озвучил повестку совещания Лукашенко.

"Как я понимаю, правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года. А значит, мы еще встретимся, возможно, в ноябре, после ноябрьских праздников, и уже более детально рассмотрим перспективу будущего года. А в декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства", - заключил пенсионер.