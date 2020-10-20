Лукашенко: Приватизация нефтеперерабатывающих заводов не рассматривается

Приватизация нефтеперерабатывающих заводов в Беларуси сегодня не рассматривается в принципе, заявил сегодня Лукашенко, назначая Андрея Сойко генеральным директором ОАО "Нафтан".

"Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке", - сказал Лукашенко.

Следует отметить, что речь идет только о Новополоцком НПЗ, поскольку Мозырский НПЗ уже давным-давно частично приватизирован – более 40% акций принадлежит российским компаниям.

Пенсионер отметил, что в настоящее время НПЗ во всем мире испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии.

"Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать. Всегда так было - падения, взлеты, - мы должны в это кризисное время искать те пути, которые выведут нас на нормальный тренд развития", - продолжил он.

О протестующих

"Ну и хорошо, что молодые (это Лукашенко о новом гендиректоре) приходят в руководство. Этот давно уже курс взят. Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк» - рассуждает пенсионер. – «А потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что завтра возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки, это по меньшей мере опасное заблуждение. Ладно, это никому не запрещено. Амбиции в хорошем смысле слова - это неплохо, когда человек амбициозный. Только надо соизмерять свои силы".

Лукашенко сказал, что к подбору кандидатур для новых кадровых назначений действительно очень внимательно подходили. "Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, уверенных и преданных своему государству"…

Посмотрим…