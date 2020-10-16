Трамп заявил, что у него нет задолженностей перед Россией

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не имеет никаких задолженностей перед Россией, а также перед какими-либо "мрачными личностями".

Соответствующее заявление он сделал вечером в четверг, 15 октября, в Майами (штат Флорида) в рамках мероприятия в формате town hall meeting (встреча с общественностью), в ходе которого он ответил на вопросы избирателей.

Комментарий стал реакцией на публикацию в газете The New York Times, которая со ссылкой на налоговые декларации написала, что долги Трампа, имеющие отношение к бизнесу, превышают 400 млн долларов (341 млн евро), передает DW.

Президент в свою очередь выразил мнение, что речь идет об "очень маленьком проценте" его активов, добавив, что "400 млн долларов - это мелочи". При этом он заявил, что хотел бы обнародовать детали, однако не уточнил, когда именно это произойдет.

Дональд Трамп и его основной соперник на выборах главы государства - кандидат от Демократической партии Джозеф Байден затронули ключевые пункты своих предвыборных программ. Их выступления транслировались в прямом эфире информационными каналами американской телекомпании NBC и телевизионной сети ABC.

Данный формат стал заменой дебатов, после того как Трамп, недавно перенесший COVID-19, отказался от дистанционного обмена мнениями, на котором - из соображений безопасности - настаивала Комиссия по президентским дебатам США.

Глава Белого дома выступал на открытой сцене в Майами. Заданные ему вопросы касались его инфицирования коронавирусом, налоговых выплат, планов в области здравоохранения и медицинского страхования, грядущего назначения судьи Верховного суда и отношения к белым супрематистам - идеологам белого расизма в США. В беседе, рассчитанной, главным образом, на внутреннюю аудиторию, Трамп несколько раз повышал голос на ведущую NBC Саванну Гатри, отмечают эксперты.

В самом начале включения президент отметил, что врачи не ставили ему диагноз "пневмония" во время госпитализации. Кроме того, он попытался уйти от ответа, а потом сказал, что точно не знает, сдавал ли тест на коронавирус перед дебатами с Байденом 29 сентября.

Говоря о перспективах возможной передачи власти, американский лидер заявил, что "абсолютно этого хочет", однако "в идеале" все же настроен на победу. Президент открыто осудил превосходство белой расы. А также этих "левых, которые сжигают наши города", добавил он.

Общение Байдена с ведущим ABC Джорджем Стефанопулосом проходило в закрытом помещении Национального конституционного центра в Филадельфии (штат Пенсильвания). Бывшему вице-президенту США по большей части удавалось сохранять спокойствие. Кандидату от демократов были адресованы вопросы о вакцине против коронавируса, расизме, добыче газа методом фрекинга и его позиции по Верховному суду.

Говоря о том, будет ли он выступать за расширение состава последнего, Байден отметил, что "не является фанатом" подобного решения, однако не исключил при этом возможных изменений, если судья Эми Кони Барретт, выдвинутая Трампом, будет утверждена до выборов 3 ноября.

Джозеф Байден, в частности, обвинил Трампа в том, что тот упустил множество возможностей в борьбе с пандемией, а также допустил, что сделает прививку от коронавируса и будет призывать к тому же жителей Соединенных Штатов, только если вакцина пройдет все три стадии клинических испытаний и будет признана безопасной.

Демократ также возложил на своего соперника ответственность за провалы во внешней политике Вашингтона. Иран сейчас ближе к созданию ядерного оружия, "чем когда-либо, у Северной Кореи сейчас больше бомб и ракет, наши союзники по НАТО сейчас открыто говорят, что они не могут нам доверять, на Дальнем Востоке и на западе Тихого океана мы тоже в изоляции", отметил бывший вице-президент, добавив, что Вашингтон на мировой арене находится в большей изоляции, чем когда-либо.

Оба соперника встретятся лично на дебатах 22 октября в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси).