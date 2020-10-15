Последнее обновление: 15.10.2020 13:05

Лукашенко запретил Засю остаться в России после завершения полномочий

Лукашенко запретил Станиславу Засю остаться в России после того, как закончится его срок полномочий в должности генерального секретаря ОДКБ.

"Прижился, не прижился? Желательно, чтобы не очень прижился, но, чтобы комфортно было работать", - спросил пенсионер у Зася.

"Прижился нормально, но оставаться не собираюсь", - ответил Зась.

"Какое оставаться? Это исключено!" – возмутился пенсионер.

"Срок мне отмерен, я отработаю добросовестно, как могу, и вернусь. По ситуации - очень существенное давление в этом году оказывает пандемия. Пережили первый этап, сейчас вторая волна - по всем нашим странам отмечается рост. Позавчера в России был антирекорд: за сутки умерли 244 человека. Поэтому ситуация непростая, хотя такие ограничительные меры сейчас не принимаются", - отрапортовал Зась.

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