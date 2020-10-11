Последнее обновление: 11.10.2020 10:17

Координационный совет требует освобождения всех политзаключенных

В настоящее время в Беларуси за решеткой находятся 97 политических заключенных, которые должны быть немедленно освобождены.

Об этом говорится в заявлении Координационного совета.

«Десятки тысяч беларусов каждый день выходят на улицы, выражая свое несогласие с беззаконием и насилием со стороны государства над собственными гражданами. Сотни наших сограждан сейчас находятся в тюрьмах и ИВС. 97 человек, признанных политическими заключёнными — гордость Беларуси. Даже находясь в заточении, они сражаются за свободу», - говорится в заявлении.

«Мы знаем, что ВСЕ политические заключенные сейчас должны быть на свободе. И мы верим в то, что любые заключенные достойны человеческого отношения и права быть услышанными», - подчеркивается в заявлении.

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