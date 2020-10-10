Последнее обновление: 10.10.2020 11:55

Тихановская поддержала беларусок и международные женские марши в солидарность

Светлана Тихановская преддверие анонсированного сегодня Международного женского марша поддержала белорусских женщин и всех женщин мира, которые пройдут маршами в 22 городах планеты в знак солидарности со сторонниками перемен во всем мире.

«Дорогие мои беларуски! Матери, дочери, сестры, бабушки, внучки – я безгранично благодарна вам за смелость и непреклонность, которые вы проявляете в борьбе за свое право жить в родной стране свободно. Именно вы показали всему миру силу мирного протеста. Именно ваше достоинство, красота и любовь обнажили уродство беззакония, которое каждый день вершится против мирных граждан Беларуси», - заявила Тихановская.

«В эту субботу вы не будете одни. Женщины более двадцати стран мира выйдут на улицы своих городов, чтобы поддержать вас. Я приглашаю присоединиться и остальные страны. Нас много, и вместе мы в силах изменить мир», - призвала Светлана.

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