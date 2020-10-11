Тихановская: Если режим Лукашенко хочет переговоров, пусть выполнит условия

Светлана Тихановская выступила с обращением накануне Марша Гордости, который пройдет сегодня по всей стране. В обращении она заявила, что переговоры с режимом Лукашенко возможны только после выполнения условий протестующих.

«Режим понял, что с беларусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал вчера в СИЗО КГБ. Он считает, что так можно вести переговоры. Он уверен, что, сымитировав диалог, можно убить протест. Но беларусами нельзя манипулировать, с беларусами нельзя торговаться, беларусов невозможно расколоть», - заявила Тихановская.

«Мы все работаем вместе, чтобы остановить силовые задержания, выпустить политзаключённых и назначить время и место переговоров. Если эти требования не будут выполнены — значит нас пытаются обмануть. И мы не поддадимся на провокации. Мы будем продолжать мирно и настойчиво выходить на марши и требовать своего: новых свободных и прозрачных выборов», подчеркнула Светлана.

«Сегодня Марш Гордости — за нашу страну, народ и всех беларусов, которые продолжают борьбу», - напомнила Тихановская.