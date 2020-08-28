Последнее обновление: 28.08.2020 11:57

Лукашенко твердит, что протесты скоро утихнут

Лукашенко убеждает себя и ближайшее окружение в том, что ситуацию в стране удалось взять под контроль и протесты вот-вот утихнут.

"… эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил сегодня Лукашенко, посещая в Орше один из заводов по производству молочной продукции.

Уверенности белорусскому правителю добавляет вчерашняя поддержка со стороны Путина в виде заявления о готовности отправить в Беларусь вежливых человечков.

Кроме того, вчера в Минске начала работать команда спецов, которых глава Совбеза РФ Патрушев лично доставил в Минск. Новая тактика по разгону акций протеста была применена возле Красного костела на площади Независимости в столице Беларуси.

Новинкой стали и репрессивные действия силовиков в отношении прессы, которых в нарушение кучи законов свезли в РУВД.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование