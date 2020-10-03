Последнее обновление: 03.10.2020 21:20

МВД Беларуси предлагает ввести наказание за «вовлечение детей в протестную деятельность»

МВД Беларуси инициирует введение ответственности за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность.

Об этом сообщил сегодня первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

"Мы выступили с инициативой по введению административной ответственности родителей за умышленное вовлечение детей в протестную деятельность, незаконные массовые мероприятия. Это составляет угрозу не государству, а детям, которых неразумные родители пытаются к этому делу подвести", - сказал Геннадий Казакевич, которого цитирует БелТА.

Он посетовал на то, что на протестные акции очень многие граждане приходят со своими детьми, заявив, что есть даже "исключительно циничные" поступки, когда родители выставляют своих детей перед милицейскими кордонами.

Казакевич пугает тем, что многотысячная толпа легко может стать неуправляемой, и тогда в первую очередь пострадают дети: "Обеспечить безопасность ребенка в такой ситуации невозможно. Любое качание толпы - и эти дети будут просто размазаны. Кто-то из родителей об этом думает?"

МВД также выступает в целом за усиление административной ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.

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