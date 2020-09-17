Лукашенко: Клянусь, никакого вранья на выборах не было, никакого ОМОНа на Окрестина

Лукашенко сегодня публично поклялся в том, что никаких фальсификаций на выборах на было, потому что 80% фальсифицировать нельзя. Он также публично заявил, что на Окрестина и в СИЗО не было ОМОНа.

"Я вам клянусь: никакого вранья на выборах не было. Нельзя фальсифицировать выборы (Овации)ю. Нельзя фальсифицировать выборы в 80%.

Я вам просто расскажу одну историю. Вы наверно это уже знаете, что им не нужны были итоги выборов ибо до закрытия избирательных участков они не стали бы атаковать мирную столицу. За 2 с половиной часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы.

Весь этот день был соткан из провокаций. И последняя провокация – это блокирование на 69 участках в Минске и отдельных городах нашей страны ни в чем не повинных людей, членов избирательных участковых комиссий. В основном там работали женщины, учителя врачи, которые выполняли свой государственный долг.

И мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо. И с этого всё началось…"

…

"Заявляю вам абсолютно просвещенно. Люди этого не знают. Омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина. Там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но всё острие было направлено против этих ребят, потому они спасли страну и сорвали блицкриг (Овации).

И вы посмотрите, под этими бела-чырвона-белыми стягами термины то какие, слова – это они придумали – «Блицкриг не удался».

Он был обречен за много лет до этого блицкрига. Он не мог произойти в нашей стране. И он не произойдет никогда (Овации)"