Последнее обновление: 03.10.2020 21:20

Visa обязала банки обеспечить возможность денежных переводов по номеру телефона

Международная платежная система Visa подтвердила введение нового требования к банкам, которое обязывает их обеспечить возможность денежных переводов по номеру мобильного телефона в качестве идентификатора получателя средств в рамках сервиса Visa Alias.

Банки будут обязаны использовать номер мобильного телефона (идентификатор) для операций пополнения карты в обязательном порядке с 30 сентября 2021 года.

"Данное правило вводится сразу для нескольких стран, в том числе для России, Казахстана, Беларуси и Украины с целью предоставления сервиса переводов как внутри страны, так и за границу. Функционал доступен для банков-участников Visa c 2018 года", - говорится в сообщении компании.

Visa Alias - глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту по номеру телефона.

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