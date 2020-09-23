Последнее обновление: 23.09.2020 15:11

Нацбанк и Белгазпромбанк согласовывают новое правление

Нацбанк Беларуси ведет переговоры с акционерами «Белгазпромбанка» по формированию нового правления коммерческого банка.

В Нацбанке надеются, что продлять полномочия временной администрации не придется и новое правление коммерческого будет сформировано до окончания срока действия временной администрации (истекает в середине декабря), передает БелаПАН.

По мнению представителей комбанков, российские собственники, скорее всего, вернутся к управлению «Белгазпромбанком», поскольку «продавать «упавший» актив никогда не выгодно».

Как сообщалось, 11 июня белорусские власти осуществили рейдерский захват «Белгазпромбанка».

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