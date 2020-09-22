Последнее обновление: 22.09.2020 16:05

Население Беларуси за 20 дней сентября вывело из банков $366 млн.

Население Беларуси продолжает активно выводить валюту из банков страны, демонстрируя тем самым не только протест против фальсификации итогов президентских выборов и жесткого насилия со стороны силовых ведомств, но и отсутствие какого-либо доверия к банковской системе и действиям властей в экономике.

Как сообщил телеграм-канал «Эканомiка» со ссылкой на источники в финансовом секторе, за 20 дней сентября вывод валюты из белорусских банков достиг $546 млн., из которых $366 млн. приходится на вклады населения. Еще около $180 млн. вывели юридические лица.

В августе население вывело из банков $624 млн., с начала года более $1 млрд. Сентябрь станет еще одним месяцем, который выест огромную дыру в золотовалютном запасе страны, восполнить который пока нечем.

Предоставляемый Россией Беларуси кредит в $1,5 млрд. российскими рублями ничем не поможет скудеющему на глазах запасу Нацбанка. Рассчитывать на Китай до конца года также не приходится. Обещанный кредит Фонда ОПЕК в $20 млн. страна просто не заметит.

Снижение ЗВР через скупку валюты и отток вкладов может остановиться в любой момент – одному человеку в стране достаточно сказать два слова «Я ухожу».

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