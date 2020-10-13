Последнее обновление: 13.10.2020 10:46

Нацбанк Беларуси на 3 месяца продлил приостановку операций по фиксированным ставкам

Национальный банк Беларуси продлевает срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности по 19 января 2021 года включительно.

«Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках», - сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напомнили, что при необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона.

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