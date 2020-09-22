Последнее обновление: 22.09.2020 16:05

Нацбанк Беларуси доволен тем, как работает дефицит рублей на рынке

Нацбанк Беларуси судя по всему доволен тем, какое влияние на финансовый рынок оказывает созданный дефицит белорусских рублей с помощью временной приостановки операций по поддержке ликвидности банков по фиксированной ставке.

Нацбанк во второй половине августа приостановил операции по поддержке ликвидности банков до 15 сентября, однако затем продлил срок приостановки до 13 октября.

"Вопрос возобновления операций по поддержке ликвидности банков в настоящее время не рассматривается", - сообщила сегодня пресс-служба регулятора.

Комментарий последовал после того, как глава российского Сбера Герман Греф пожаловался на дефицит белорусских рублей у белорусской дочки банка – БПС-Сбербанка.

"У нас есть проблемы с ликвидность в национальной валюте, в белорусском рубле, как у всего рынка, потому что фактически Национальный банк сегодня прекратил предоставлять ликвидность", - сказал Греф в эфире российского ТВ, объясняя, почему БПС-Сбербанк принял решение приостановить потребительское кредитование.

Ставка по однодневным межбанковским рублевым кредитам уже несколько дней держится на уровне 13,72% годовых.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование