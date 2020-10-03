Головченко в парламенте поговорил о забастовочном параличе

Белорусский премьер «задом-наперед» Роман Головченко сегодня, выступая в парламенте, рассуждал на тему забастовочного движения в Беларуси как о явлении, канувшем в историю еще в августе месяце.

Работники предприятий в Беларуси не повелись на призывы к забастовкам, турбулентность улеглась в течение нескольких дней после выборов, сказал Головченко.

"Конечно, определенный эмоциональный фон был… Были несогласные с мнением большинства, были и те, кто сознательно подбрасывал дрова в этот костер. Но коллективное стремление к спокойной созидательной жизни взяло верх", - сказал премьер.

"Работники взвесили, что они имеют сейчас, и то, с чем они могут столкнуться - с безвластием, нарушением сложившейся системы социальных гарантий в обмен на какие-то обещания. Здравый смысл взял верх. И достаточно быстро ряд предприятий, на которых была определенная турбулентность, вернулись к нормальной работе", - добавил он.

«В конечном итоге паралич предприятий привел бы к тому, что нас выкидывали бы с рынка, это элемент конкурентной борьбы", - сказал Головченко.

«Властная вертикаль удержала ситуацию», - резюмировал премьер, не догадываясь, насколько показательно он описал ситуацию.

Вспоминаем картинку из старой детской сказки (слева направо): дедка за (…), бабка (Наталья Кочанова) за дедку, внучка за бабку – конструкция понятна (расположение героев – это как у кого с фантазией). Поворачиваем ее по часовой стрелке и получаем ту самую вертикаль. Возникает вопрос, за что ухватился дедка. Ответ знает каждый, ведь за что еще он может ухватиться посиневшими пальцами…

Последний участник этой вертикальной цепочки – без всякого сомнения и есть забастовочное движение Беларуси, которое вот-вот ухватится за кошку…