Тихановская провела встречами с лидерами стачкомов Беларуси

Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами стачкомов крупнейших белорусских предприятий.

Участие во встрече приняли лидеры стачкомов предприятий МТЗ, МАЗ, МЗКТ, ГродноАзот, БелКалий, Нафтан, Коммунмаш, МЭТЗ, Беларусьнефть.

«Забастовка – одна из наших главных движущих сил. Это сила, которая приведет нас к общей победе», - заявила Тихановская в ходе встречи.

На встрече со Светланой Тихановской присутствовал Ярослав Лихачевский – представитель фонда BYSOL. Он заявил, что фонд готов взять на себя компенсации бастующим и за необходимую им юридическую помощь, сообщает телеграм-канал Тихановской.

Также в онлайн-встрече участвовал Глеб Сандрос – пресс-секретарь стачкома Беларуськалия. Он отметил важность независимых профсоюзов как главной защиты работников от необоснованных увольнений.

Иные подробности онлайн-мероприятия не сообщаются.