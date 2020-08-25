Сумма помощи ЕС бастующим в Беларуси рабочим может не соответствовать действительности

Вчера в медийном пространстве появилась информация о том, что Евросоюз уже выделил 53 млн. евро на поддержку бастующих работников предприятий. Однако эта информация вызывает большой вопрос и скорее всего не соответствует действительности.

Скорее всего, источником стал телеграм-канал стачкома «Беларуськалия».

«К счастью, средств для объявивших стачку собрано уже огромное количество - только в одной Беларуси собрано около 2 млн. евро, не говоря уже про помощь от различных зарубежных фондов и помощь Евросоюза (53 млн. евро)», - говорится в сообщении.

Ранее действительно сообщалось о том, что Евросоюз принял решение о выделении Беларуси 53 млн., однако речь шла о том, что только 3 млн. евро из этой суммы предусмотрен на помощь бастующим, оставшиеся 50 млн. евро будут направлены на финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом.

ЕС, скорее всего, может пересмотреть цели финансирования, но таких сообщений со стороны ЕС пока не поступало.