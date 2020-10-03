Встреча Меркель с Тихановской пройдет 6 октября в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 6 октября в Берлине встречу со Светланой Тихановской.

Об этом заявила в пятницу в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 (16:00 по Минску) проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Беларуси, которая складывается после президентских выборов", - сказала она.

"После встречи, насколько мне известно, [пресс-конференции] не будет", - отметила Деммер, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, в каком статусе она приедет в Берлин, представитель правительства сказала: "Она - кандидат в президенты".

Также переговоры с Тихановской проведет глава МИД ФРГ Хайко Маас, они пройдут в среду, 7 октября.