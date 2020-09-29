Последнее обновление: 29.09.2020 17:12

Тихановская анонсировала встречу с канцлером ФРГ

Светлана Тихановская надеется встретиться на следующей неделе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель», - сообщила сегодня Светлана Тихановская в интервью международному французскому радио.

«А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть — лично. Но они очень важны для мирного разрешения нашего вопроса», — отметила она.

Сегодня Тихановская провела встречу с президентом Франции Макроном.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование