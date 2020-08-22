Последнее обновление: 22.08.2020 16:34

Тихановская в Литве встречалась с представителями Меркель

Светлана Тихановская 19 августа провела в Литве встречу с представителем Германии Ангелы Меркель. Роль представителя исполнил генсек правящей немецкой партии ХДС Пауль Цимиак.

Как сообщает DW, Пауль Цимиак пообещал сделать все возможное, чтобы обеспечить демократический ход смены власти.

Он так же упоминал, что атмосфера доверия к Лукашенко разрушена и все, кто причастны к фальсификациям выборов и насилию над народом РБ, будут наказаны. В ходе переговоров с Россией они призвали РФ не вмешиваться в дела РБ.

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