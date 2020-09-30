Россия назвало число убитых боевиков за пять лет присутствия в Сирии

Сирийское вооруженные силы при поддержке российской авиации освободили от террористов 1024 населенных пункта, под контроль правительственных войск перешло 88% территории страны.

Такие данные озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу, подводя итоги пятилетнего присутствия российских военных в Сириию

По его словам, в результате ударов ВКС России было уничтожено более 133 тыс. объектов террористов, в том числе заводы по незаконной переработке нефти, ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков.

«Миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», — утверждает Шойгу.

Активная фаза российской военной операции в Сирии длилась 804 дня, с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017-го. В Сирии функционируют российская военная авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, кроме того, в стране находятся подразделения военной полиции, расчеты ПВО и так далее.

Еще одним важным итогом российской операции Шойгу назвал завершение гражданской войны в Сирии.

Впрочем, главными целями России были и остаются сохранение в Сирии лояльной России власти и присутствие российских войск на территории этой страны: авиабаза Хмеймим имеет важной геополитическое значение в политической конкуренции с Турцией в этом регионе.