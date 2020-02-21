Лидеры 27 стран-членов ЕС выступили за прекращение огня в Идлибе

Главы государств и правительств, состоящих в Евросоюзе, по итогам внеочередного заседания в Брюсселе призвали все стороны конфликта в сирийском Идлибе немедленно прекратить вооруженные действия. Об этом говорится в заявлении Европейского Совета.

Лидеры 27 стран-членов ЕС заявили, что повторное военное наступление в Идлибе недопустимо.

«ЕС настоятельно призывает все стороны в конфликте в полной мере соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, гарантировать защиту гражданских лиц и полностью выполнить свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Также Евросоюз настаивает на передаче ситуации в Сирии в Международный уголовный суд.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "катастрофической гуманитарной ситуацией" в Идлибе призвали президента РФ Владимира Путина незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций в этот регион.

Меркель и Макрон призвали Путина прекратить боевые действия в Идлибе, а также выразили готовность встретиться с ним и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы найти выход из ситуации.

Обстановка в Идлибе обострилась в феврале после нескольких взаимных обстрелов сирийской правительственной армии и турецких войск, находящихся в Идлибе. 20 февраля при поддержке Анкары боевики начали наступление на войска Башара Асада.

В результате боевых действий, которым помогала турецкая артиллерия, были частично захвачены города Кминас и Найраб. Чтобы не допустить дальнейшего продвижения боевиков, российские бомбардировщики нанесли удары по их позициям.

После этого министр обороны Турции Хулуси Акар призвал Россию «отойти в сторону». По его мнению, только после этого удастся решить конфликт в Идлибе.

Турция и Россия поддерживают в Сирии разные стороны вооруженного конфликта. Армия сирийского президента Башара Асада при поддержке авиации РФ уже несколько месяцев ведет в Идлибе крупномасштабную операцию. Это последний регион страны, который контролируют джихадисты и повстанцы. По оценке ООН, почти 900 тысяч человек покинули свои дома в охваченных боями районах на северо-западе Сирии с начала декабря 2019 года.