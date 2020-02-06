Последнее обновление: 06.02.2020 18:18

МИД России сообщил о погибших в Сирии российских военных

Министерство иностранных дел России сообщило в четверг, что в январе в Сирии погибли российские военные специалисты в результате нападений боевиков в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Нападения на российские военные позиции и на сирийские правительственные войска продолжали действовать из зоны, контролируемой Турцией в регионе, сообщил Кремль.

“В последнее время наблюдается опасный рост напряженности и всплеск насилия в Идлибе. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты”, - сообщило министерство, не уточнив число жертв, передает Reuters.

“Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни”, - сообщило ведомство.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что пока нет каких-то точных договоренностей на счет встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, но в случае необходимости такую встречу можно быстро организовать.

Россия продолжает тесно сотрудничать с Турцией и Ираном в Сирии, говорится в сообщении министерства.

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