Лидеры Литвы и Франции просят ЕС ввести санкции против властей Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси.

Об этом сообщил латвийский президент во время пресс-конференции по итогам их встречи, передает Reuters.

«Европейский Союз не может терять время и должен сделать все, чтобы санкции были обсуждены, согласованы и подтверждены на следующем саммите ЕС», — заявил он от имени обоих политических лидеров.

Латвийский телеканал LRT передает, что Науседа и Макрон также заявили о необходимости избежать вмешательства других стран в разрешение политического кризиса в Беларуси.

Как сообщает информагентство Литвы ELTA, Науседа заявил во время встречи с Макроном, что Европейский Союз и все государства, которые «отстаивают ценности демократии», должны посылать белорусским властям четкие сигналы, вводя санкции и настаивая на проведении новых выборов в республике, передает РБК.

LRT уточняет, что литовский президент назвал задержку с введением санкций ударом по Евросоюзу.

Макрон, в свою очередь, сообщил, что поддерживает весь народ Беларуси, и сказал, что Лукашенко не является избранным президентом республики.

«Белорусские власти должны положить конец произвольным задержаниям и принудительным высылкам членов Координационного совета», — указал лидер Франции.