Последнее обновление: 29.09.2020 09:28

Макрон и Тихановская проводят встречу в Вильнюсе

В настоящий момент в Вильнюсе проходит встреча Светланы Тихановской и президента Франции Эммануэля Макрона.

Основная тема разговора - возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции, сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые должны состояться в течение этого года», - заявила сама Тихановская перед встречей.

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