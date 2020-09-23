Последнее обновление: 23.09.2020 11:33

Президент Франции: Мужество белорусского народа вызывает восхищение

Кризис в Беларуси несет риск нового разлома на европейском континенте, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 22 сентября на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«…ситуация в Беларуси несет в себе риск нового разлома на нашем континенте», - сказал Макрон.

«У всех вызывает восхищение мужество белорусского народа. Нужно уважать его стремления, и, я хочу это особо подчеркнуть, мы на его стороне. Необходим национальный политический диалог, и недопустимо любое вмешательство извне», - подчеркнул он.

Президент Франции напомнил, что у него с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем «была возможность» обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложение ОБСЕ о посредничестве в Беларуси.

«Мы не видим иного пути, кроме этого. Нет вмешательству, нет виноватому молчанию», - заключил Макрон.

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