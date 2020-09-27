Последнее обновление: 27.09.2020 21:24

Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных Азербайджана

Во время боев в Нагорном Карабахе погибли около 200 военнослужащих Азербайджана. Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, говорится на официальном сайте самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

По его словам, погибли 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожены около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников.

Ованнисян отметил, что из раненых со стороны Армении десять человек госпитализировали в Ереване, состояние остальных относительно легкое, передает РБК.

Ранее замминистра обороны Карабаха Артур Саргсян заявил, что в регионе со стороны Армении погибли 16 человек и еще примерно 100 были ранены.

Азербайджан официально сообщал только о потерях среди мирного населения. Генпрокуратура страны указала, что пять человек погибли и 19 пострадали. При этом армянское Минобороны заявляло об уничтожении как техники, так и живой силы Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой утром 27 сентября. В нарушении режима прекращения огня государства обвиняют друг друга, в Армении и Азербайджане введено военное положение.

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