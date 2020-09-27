Последнее обновление: 27.09.2020 18:01

В Азербайджане ввели военное положение

В Азербайджане будет введено военное положение, в части городов и регионов объявят комендантский час.

К такому решение пришло Национальное собрание Азербайджана во время экстренного заседания, сообщает агентство APA со ссылкой на депутата Хикмата Бабаоглу.

Решение одобрил президент страны Ильхам Алиев, передает РБК.

Депутат указал, что решение о введении комендантского часа передано в МВД Азербайджана и попросил жителей регионов, где он будет действовать, соблюдать ограничения.

Минобороны Азербайджана заявляло, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется. По сообщению военного ведомства, многие жители страны обратились в военные комиссии с просьбой участвовать в боевых действиях добровольцами.

Власти Армении призвали из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет. Премьер-министр государства Никол Пашинян призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии. Пашинян пояснил, что мобилизация необходима, так как Азербайджан может атаковать армянскую границу.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование