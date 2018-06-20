В Минобороны Азербайджана заявили о готовности к «освобождению» Карабаха

Армия Азербайджана «психологически» готова к «освобождению оккупированных территорий» непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов.

По его словам, цель Минобороны — «подготовить армию к войне», поскольку политические переговоры не являются работой ведомства. Гасанов подчеркнул, что глава Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед военными задачу «обеспечить боеготовность армии к реальным боевым действиям». Она будет выполнена в течение нескольких лет.

Министр сообщил, что армия на 90% оснащена автоматизированными системами управления. «80% военнослужащих ВС Азербайджана — контрактники. Это офицеры, прапорщики и сержанты. 15% военнослужащих — солдаты», - отметил Гасанов.

Минобороны также продолжает обновлять парк боевых машин и закупать новые артиллерийские системы. Он также пообещал продемонстрировать на военном параде 26 июня азербайджанскую ракетно-артиллерийскую систему «Щит».

В феврале Алиев заявил, что столица Армении Ереван является «исторической землей» азербайджанцев, поэтому политической и стратегической целью Баку является возвращение этого города. Он также назвал «историческими землями» Сюникскую область Армении и озеро Севан на армянской территории.

С 1994 года между Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном установлен режим прекращения огня. При этом в Баку не проводят переговоры с представителями Карабаха, так как не считают их стороной конфликта.