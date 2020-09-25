Последнее обновление: 25.09.2020 18:02

Основатель EPAM прокомментировал текущую ситуацию в IT-сфере Беларуси

Основатель компании EPAM Аркадий Добкин высказался по поводу происходящих в Беларуси событий и ситуацию в IT-секторе, допустив возможную потерю заработанной за 20 лет репутации и утечку высококвалифицированных кадров.

Комментарий Добкина публикует dev.by.

«Еще буквально вчера репутация Беларуси была достаточно высока. И перспективы тоже. На это потребовалось два десятка лет работы, из которых последние десять были особенно успешными.

Сегодня другая реальность. Про «страх» и его нагнетание и их «плодотворное» влияние на тех, кто «может и хочет» что-либо создавать, уже было сказано достаточно много.

А сегодня боятся все. И руководители компаний, и их сотрудники. Если не за себя, то друг за друга. А тех, кто «может и хочет», во всём мире огромный дефицит. И они легко могут выбирать, где им быть. И, потеряв, вернуть их будет практически невозможно.

Поэтому сегодня это совершенно другая перспектива. Скорее, даже просто надежда, связанная, к сожалению, только с одним вопросом. Как не потерять так тяжело заработанную репутацию полностью и сохранить критическую массу таланта в стране, чтобы потом не начинать всё с нуля».

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