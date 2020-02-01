Помпео побывал в белорусском ПВТ

Государственный секретарь США Майк Помпео, заскочивший в Беларусь на несколько часов, почему-то посетил Парк высоких технологий. Возникает вопрос, кто и зачем пролоббировал это мероприятие.

«Этот визит стал добрым и ясным знаком для развития совместного бизнеса. Это касается и поставок на американский рынок, и инвестиций из США в ПВТ. Нас ждет новый этап взаимоотношений. Уже сейчас дела обстоят хорошо, и я уверен, что все будет еще лучше», - прокомментировал визит госсекретаря США директор ПВТ Всеволод Янчевский.

По состоянию на 31 декабря 2019 года резидентами ПВТ числились 751 компания, в том числе 62 компании с американским капиталом. На мероприятие с экс-главой ЦРУ Майком Помпео позвали только 5 - EPAM, Flo, Mapbox, Say Games, Izovak.

Справочная информация с сайта dev.by:

EPAM Systems — ведущий мировой поставщик услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ. За три квартала прошлого года компания заработала 1,6 миллиарда долларов. В компании по всему миру работает более 31 тысячи человек.

Flo — разработчик приложения для женского здоровья. По итогам 2019 году приложение белорусов стало самым популярным в мире в App Store по версии аналитической платформы Appannie. Количество установок Flo превысило 100 миллионов. Оценка Flo выросла до 230 миллионов долларов.

Mapbox — американская картографическая компания. В декабре 2017 года завершила сделку по поглощению белорусского стартапа MapData, открыв белорусский центр разработки. В мае 2018 года белорусский офис MapBox представил Vision SDK, набор инструментов разработчика для объединения возможностей камеры, смартфона и автомобиля.

Say Games — разработчик мобильных игр. По итогам 2019 года компания вошла в топ-10 самых популярных разработчиков в мире. Игра компании Sand Balls является самой популярной гиперказуалкой в мире.

Izovak — белорусская частная научно-техническая компания, известная в среде производителей вакуумного напылительного оборудования. Основные виды деятельности компании: инновации в области новых плёночных технологий, создания уникального вакуумного оборудования, ионных источников, техники распыления.