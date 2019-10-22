Румас расхвалил идею создания ПВТ

Благодаря Парку высоких технологий Беларусь стала одним из лидеров по экспорту софта в Восточной Европе.

Такое утверждение позволил себе премьер Беларуси Сергей Румас, выступая в Москве в инновационном центре "Сколково" на международном форуме "Открытые инновации".

"Мы решили создать благоприятный режим для творчества и инноваций, ликвидировать в нашем парке любой бюрократизм. Резидентам парка позволено вести бизнес и заключать сделки в Беларуси так, как они привыкли это делать в лучших юрисдикциях мира. Его резидентам дали налоговое льготы и оградили парк от вмешательства контрольных и надзорных органов", - рассказал премьер РБ.

"И экспорт, и общая выручка парка растут на 30-40% в год. В этом году экспорт ожидается в размере $2 млрд, что является немаленькой суммой для такой небольшой страны, как Беларусь. По экспорту софта на душу населения Беларусь стала одним из лидеров Восточной Европы и СНГ", - заявил Румас, которого цитирует БелТА.

По его словам, даже несмотря на действующие льготные налоговые ставки, средний белорусский айтишник платит в бюджет в три раза больше, чем средний занятый в экономике.

Румас также утверждает, что на сегодняшний день в отрасли не стоит проблема утечки мозгов, которая раньше казалась катастрофой.

«К нам стали возвращаться многие из тех, кто уехал раньше. А выпускники с IT-специальностью практически полностью остаются в стране», - сказал он.