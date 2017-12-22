Последнее обновление: 22.12.2017 16:41

Подписан декрет «О развитии цифровой экономики»

Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», так называемый «Декрет о ПВТ 2.0».

Декрет предусматривает освобождение от НДС, который появляется у зарубежных компаний при оказании резидентам ПВТ маркетинговых, рекламных, консультационных и некоторых других услуг, а также обнуление ставки налога на доходы иностранных организаций применительно к доходам от отчуждения акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе резидентов ПВТ (при условии непрерывного владения ими не менее 365 дней), а также роялти, доходам от оказания рекламных услуг и некоторым другим доходам, выплачиваемым им резидентами ПВТ.

Согласно декрету, юридическим лицам разрешается выпуск и размещение токенов через резидентов ПВТ, а также их покупка и отчуждение через биржи и операторов обмена криптовалют.

Кроме этого, физлицам разрешается майнинг криптовалют, причем деятельность не признается предпринимательской и не требует декларирования.

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