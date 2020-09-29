Последнее обновление: 29.09.2020 17:12

PandaDoc открывает офис компании в Украине

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо сообщил об открытии офиса компании в Украине.

«Мы открываем компанию в Украине, активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов. Из Минска переехало уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов», - сообщил Микадо в интервью dou.ua.

«У Украины есть несколько плюсов. Первое — это местный рынок талантов. Второе — то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но правительство прямо активно включилось в то, чтобы их решать. И четвёртое — налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси», - рассказал он.

Что касается вопросов с миграционным законодательством, то, судя по всему, эта проблема вот-вот разрешится.

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